باسم مغنية: رحل الذي يحبني

استذكر الممثل اللبناني باسم مغنية والده، اذ نشر صورة له برفقته على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، وعلّق عليها بالقول: “في هذه اللحظات منذ سنة كنت تحتضر يا أبي ٨-١٢-٢٠٢٠ غاب الهناء وغادر الطيب الذي كان، أبي لقد صرت وحيداً تحت الترب في قبر بعيد لا أكاد أراه. وتركتني وحيداً هنا فوق الترب لا سنداً لي ولا معين”.

وأضاف: “رحل الذي يحبني، يضحي ويرتمي في النار من أجلي. منذ لحظة فقدك أفتقدت كل ما أحب، لم يعد للفرح معنى. أنا خالٍ من الداخل بعد أن غادر كلي معك، أعرف أن الحكاية انتهت منذ سنة، لكني ما زلت أفتقدك، أبي قد مات يا أمي وسافر ولم يودعنا”.

وختم: “أبي قد مات يا أمي وما زلت أفتش عنه في أرجاء البيت، في أرجاء غرفته وفي فنجان قهوتي، وما زلت أسأل عنه ساعة متى يأتي لأني أشعر أنه قادم وفي عيني صورته، أبي قد رحل يا أمي ولن أراه أبداً”.