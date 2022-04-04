باسم مغنية لـ”صوت بيروت إنترناشونال”: يحزنني غياب زملائي هذا العام عن المنافسة

ينشغل هذه الفترة الممثل اللبناني باسم مغنية بتصوير اكثر من عمل. ويتابعه المشاهدون في مسلسل “للموت 2” الذي يلعب فيه شخصية “عمر” إلى جانب ماغي بو غصن، دانيلا رحمة، محمد الاحمد وغيرهم، كما يصور في دبي ويستعد لعمل مصري.

في هذا المجال، يقول باسم مغنية لـ”صوت بيروت إنترناشونال”: “لا تزال شخصية “عمر” هي نفسها كالتي ظهرت في الجزء الاول. إذ يبقى مغرماً بـ”وجدان” اي دانيلا رحمة، لكن تصفية الحسابات بين الجميع ستكون سيدة الموقف خصوصاً ان اللعب أصبح “ع المكشوف” كما يقال.

وعن توقعاته يؤكد أنه لا يستطيع أي ممثل ان يتحدث عن عمله إلا إيجاباً. لكن في النهاية الجمهور هو الذي يقرر قوة العمل من عدمه. وإذا تحدثت بموضوعية اقول ان الحبكة في الجزء الثاني من “للموت” اقوى من الاول.

إنما وحسب وجهة نظري يوجد عنصراً مفقوداً في الجزء الحالي وهو ان كل الشخصيات انكشفت امام المشاهدين في الجزء الاول مما ساهم بغياب عنصر المفاجأة.

وعن المنافسة في رمضان العام الماضي، بين المسلسلات العربية المشتركة، بينما هذه السنة المقارنة محصورة بين عملين فيشير أنه دون ادنى شك أن هذا الوضع “يزعجني ويحزنني لأنني كنت أتمنى أن يكون لدينا عددا كبيرا من الإنتاجات الدرامية العربية المشتركة والمحلية.

وهذا الامر يجعلني مرتاحا على وضع زملائي حيث يكونوا منغمسين في العمل. إنما هذا العام الوضع مختلفاً بسبب ظروف عديدة تحيط بنا في لبنان.

أما إذا عادت المسألة إليّ شخصياً فأنا لا اهتم بمقارنة نفسي مع اي زميل آخر، بل ابحث عن جودة عملي وإتقاني وتنوعي في تقديم ادواري التي تنال آمل ان تنال إعجاب الناس.

ويضيف: “يجب ان نكون واقعيين. لا شك أن عددا كبيرا من الجمهور العربي بات يشاهد المنصات لكن يبقى هناك عددا آخرا من الناس يفضلون مشاهدة الاعمال عبر الشاشة الصغيرة وتحديدا في شهر رمضان حيث تجتمع العائلة امام جهاز التلفاز للسمر.

وعن عمله الذي يصوره في الامارات العربية المتحدة يقول: “نعم، انا بصدد تصوير مسلسل جديد بعنوان “قلوب من ماء” من كتابة عماد النجار وهو عمل عربي مشترك يضم مجموعة من الممثلين من لبنان، الاردن، سوريا والعراق من بطولتي وسيعرض على إحدى المحطات التلفزيونية العربية.

اما عن الجزء الثاني من “سر التحدي”، فقال: “بدانا التحضير له منذ اشهر لكن ظروف صحية طالت المنتج وجعلت كل الامور تتأخر، لكن إصرار محطة “ام بي سي” على تنفيذ الجزء الثاني من “سر” في إطار قصة جديدة مع معظم شخصيات الجزء الاول دفعنا للبدء بالتصوير.

وتدور احداث القصة في جو من التحدي بيني وبين الممثل السوري الكبير بسام كوسا وتشاركنا البطولة ستيفاني صليبا ووسام حنا واديب سلطان وغيرهم.

وبما انه سبق وشارك في عدة أعمال درامية مصرية هل لديه أي عمل جديد في المدى المنظور؟

فقال: “عرض علي المشاركة في بطولة مسلسل “رانيا وسكينة” من بطولة مي عمر وروبي وإخراج شيرين عادل لكنني لم استطع الموافقة بسبب إنشغالي لمدة ستة اشهر في تصوير مسلسل “للموت 2”.

كما تلقيت عرضاً من المستشار تركي آل الشيخ للمشاركة في مسلسل بعنوان “الثمانية” إلى جانب آسر ياسين وأيضا أعتذرت للاسباب نفسها. لكن في 13 من الشهر الحالي ساسافر إلى القاهرة لتصوير خماسية مع النجمة المصرية روجينا ستعرض نهاية شهر رمضان الحالي.