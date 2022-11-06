باكس يواصل سلسلته القياسية‭ ‬بدوري السلة الأمريكي بدون أنتيتوكومبو

استمرت الانطلاقة المثالية لميلووكي باكس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين هذا الموسم بفوزه 108-94 على أوكلاهوما سيتي ثاندر الليلة الماضية رغم غياب نجمه يانيس أنتيتوكومبو.

وسجل بروك لوبيز 25 نقطة وأضاف بوبي بورتيس 12 نقطة مع الاستحواذ على 21 كرة مرتدة، وهو أعلى رقم بمسيرته، ليحافظ باكس على سجله الخالي من الهزيمة في تسع مباريات معززا الرقم القياسي للفريق متصدر القسم الشرقي.

ولم يشارك أنتيتوكومبو، الذي حقق ثلاثة أرقام مزدوجة أمام مينيسوتا الجمعة، بسبب آلام بالركبة، لكن لوبيز وبورتيس سدا الفارغ.

وأحرز ديفن بوكر 24 نقطة خلال ثلاثة أرباع في فوز فينكس صنز متصدر القسم الغربي 102-82 على بورتلاند تريل بليزرز في ثالث مواجهة بينهما هذا الموسم.

وتفوق تريل بليزرز في المباراتين السابقتين، بينما لم يخسر صنز أمام أي فريق آخر هذا الموسم.

وأضاف كريس بول 15 نقطة ليعوض صنز خسارته من بورتلاند الليلة السابقة.

واستغل بروكلين نتس صحوة متأخرة من كيفن دورانت خلال الفوز 98-94 على تشارلوت هورنتس بعد انتفاضة.

وسجل دورانت 27 نقطة واستحوذ على سبع كرات مرتدة ليحقق نتس الفوز الثاني على التوالي منذ إيقاف كايري إرفينج هذا الأسبوع.

ووضعت رمية دورانت الثلاثية فريقه في المقدمة 94-92 قبل نحو دقيقة من النهاية.

ونفذ كل من جايلن براون وجيسون تيتوم ست رميات ثلاثية خلال فوز قياسي لبوسطن سيلتيكس 133-118 على نيويورك نكس.

ونفذ كل لاعب من سيلتيكس شارك بالمباراة رمية ثلاثية واحدة على الأقل، ليكمل 27 ثلاثية ناجحة محطما رقمه القياسي السابق بفارق رميتين، كما كان على بعد رميتين من الرقم القياسي في الدوري والذي سجله ميلووكي باكس عام 2020.