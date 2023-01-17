الثلاثاء 24 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 17 يناير 2023 |
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بالأرقام.. أرباح شاكيرا من أغنيتها الأخيرة ضد بيكيه

منذ 40 دقيقة
بيكيه وشاكيرا

بيكيه وشاكيرا

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أثارت الأغنية التي أصدرتها الفنانة شاكيرا، وهاجمت من خلالها صديقها السابق جيرارد بيكيه لاعب برشلونة المعتزل مزيدا من الجدل، خاصة وأن الأغنية لا زالت تحصد المزيد من المشاهدات والأموال أيضًا.

ووصفت شاكيرا، في أغنيتها، جيرارد بيكيه مثل الشخص الذي تخلى عن سيارة فيراري من أجل سيارة توينغو شعبية رخيصة الثمن، أو مَن ترك ساعة روليكس ثمينة من أجل أخرى من نوع كاسيو، الشعبية رخيصة الثمن.

ورد المدافع الدولي الإسباني بالتعاقد مع شركة الساعات كاسيو لرعاية دوري الملوك الذي أطلقه أخيرًا كما قام بقيادة سيارة توينغو الرخيصة، ردًّا على شاكيرا.

وحصدت الأغنية أكثر من 122 مليون مشاهدة؛ ما يجعلها من الأغاني الأكثر مشاهدة في المناطق الناطقة بالإسبانية.

وحسب تقارير إعلامية فالأغنية جلبت للمغنية الكولومبية شاكيرا أرباحًا مالية بلغت 512 ألف دولار على يوتوب و500 ألف دولار على أمازون و360 ألف دولار على سبوتيفاي ومليونًا و200 ألف دولار على أبل.

وخلال برنامج “El Programa de Ana Rosa” تم جمع حساب أرباح المغنية شاكيرا من أغانيها الثلاث الأخيرة، واستهدفت من خلالها صديقها السابق وقائد برشلونة المعتزل جيرارد بيكيه.

وجمعت شاكيرا من الأغنيات الثلاث نحو 15 مليون دولار لتحول الانفصال والجدل بينها وبين صديقها السابق جيرارد بيكيه إلى نجاح في المجال الفني تجني من خلالها أرباحًا مالية ضخمة.

كما استفاد بيكيه بدوره من استهدافه من طرف شاكيرا في مجال تنظيم دوري الملوك وحصل على داعم مالي مهم ورعايات ودعايات ضخمة لمسابقته الجديدة.

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