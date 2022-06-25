بالأسماء.. ترتيب المليارديرات الأكثر متابعة على تويتر

يتنافس مشاهير المال والأعمال والإعلام والتمثيل، في خوض سباق الشهرة على وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة منصة تويتر، التي تعتبر كمنصة إعلان رسمية لمشاهير العالم.

ووفقاً لموقع “فوربس”، إليكم أهم عشرة مليارديرات لديهم أكبر قدر من المتابعين على تويتر:

1. ريانا

عدد المتابعين: 106.8 مليون

صافي الثروة: 1.4 مليار دولار

فيما يلي قائمة لا يحتل فيها إيلون ماسك المرتبة الأولى، حيث تمتلك نجمة البوب ​​ورائدة الأعمال ريانا عددًا أكبر من المتابعين على تويتر أكثر من أي ملياردير آخر. وهذا يجعل جمهورها هدفًا سهلًا لتغريداتها حول منتجات شركة مستحضرات التجميل Fenty Beauty – وهي مشروع مشترك أسسته مع شركة السلع الفاخرة الفرنسية LVMH وخط الملابس الداخلية Savage x Fenty.

بالإضافة إلى أن ريانا تشارك على حسابها صورًا من جلسات تصوير الأزياء – بما في ذلك صورتها على غلاف مجلة فوغ Vogue في أبريل/نيسان، عندما كانت ريانا حاملًا.

2. إيلون ماسك

عدد المتابعين: 99.5 مليون

صافي الثروة: 234.5 مليار دولار

كان ماسك يستخدم تغريداته المثيرة للجدل كثير على تويتر، قبل وقت طويل من إعلانه عن صفقة شراء تويتر البالغة 44 مليار دولار، حيث كان يوظف المنصة في مجموعة كبيرة من الموضوعات التي تشمل خطط تيسلا وإطلاق صواريخ شركة سبيس إكس SpaceX.

غالبًا ما يغرد ماسك عدة مرات كل يوم، ويطرح موضوعات عشوائية على ما يبدو ويشارك الميمات حول كل شيء من الطاقة النظيفة إلى الذكاء الصناعي إلى السخرية من كبير محامي تويتر فيجايا جادي.

يستخدم ماسك أيضًا موقع تويتر لتوجيه الضربات للأشخاص الذين لا يتفق معهم، بما في ذلك التنديد بالديمقراطيين مؤخرًا. وفي الأسبوع الماض، تم فصل خمسة من موظفي SpaceX لدورهم في كتابة ومشاركة رسالة مفتوحة تدين أنشطة ماسك على تويتر.

3. كيم كارداشيان

عدد المتابعين: 72.7 مليون

صافي الثروة: 1.8 مليار دولار

تم اتهام كارداشيان من قبل الكثيرين باللامبالاة في وقت سابق أثناء الجائحة بعد أن نشرت تغريدة في أكتوبر/تشرين الأول 2020 مفادها أنها فاجأت أصدقائها برحلة إلى جزيرة خاصة “حيث يمكننا التظاهر بأن الأمور طبيعية لفترة وجيزة فقط.”

حاليًا، تغرد نجمة تلفزيون الواقع وسيدة الأعمال الذكية مبكرًا وغالبًا عن خط جديد للعناية بالبشرة أطلقته باسم SKKN BY KIM.

4. بيل غيتس

عدد المتابعين: 59.6 مليون

صافي الثروة: 124.9 مليار دولار

تُظهر تغريدات المؤسس الشريك لشركة مايكروسوفت شغفه الحالي، بدءًا من العمل الخيري لمؤسسة Bill & Melinda Gates، والجهود المبذولة للتصدي لتغير المناخ والأزمات الصحية العالمية.

بيل غيتس قارئ نهم، لهذا فإنه يشارك أيضًا كتبه المفضلة، ويسلط الضوء على الأشخاص الملهمين الذين يلتقي بهم.

5. ليبرون جيمس

عدد المتابعين: 51.6 مليون

صافي الثروة: مليار دولار

دخل اللاعب جيمس حديثًا إلى نادي المليارديرات، وهو يحب إعادة التغريد والتعليق، غالبًا حول مشاهده خارج الملعب.

أعاد تغريده حول فيلم نتفليكس الجديد Hustle – حيث قام آدم ساندلر ببطولة كشاف في الدوري الأميركي للمحترفين؛ وجيمس هو أحد منتجي الفيلم.

كما كشف للتو عن شركة إعلامية جديدة مع محترفة التنس نعومي أوساكا، والتي نالت بعضًا من إعجابه على تويتر. ويستخدم جيمس، الذي يعد أول لاعب في الدوري الأميركي للمحترفين يصبح مليارديرًا بينما لا يزال في اللعبة، تويتر أيضًا للإشادة بنجاح الرياضيين الآخرين، خاصة أولئك الذين ينتمون إلى فرق مملوكة لمجموعة Fenway Sports Group، حيث يعمل كمستثمر.

6. أوبرا وينفري

عدد المتابعين: 43.2 مليون

صافي الثروة: 2.5 مليار دولار

وينفري هي واحدة من الأشخاص القلائل المعروفين بالاسم الأول وحده. بثت تغريداتها المنسقة بعناية ما يجري في إمبراطوريتها الإعلامية، سواء كان ذلك اختيار لكتاب جديد من نادي الكتاب الخاص بها oprahsbookclub، أو ذكرًا لأحد كتبها .

7. كاني ويست

عدد المتابعين: 30.8 مليون

صافي الثروة: ملياري دولار

كتب ويست العديد من المنشورات التي انتشرت بشدة، إلا أنه لم يقم بالتغريد منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020. وكانت منشوراته الأخيرة صور له أثناء التصويت لنفسه في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

قبل ذلك، كان ويست يغرد أحيانًا عدة مرات في اليوم؛ تضمنت تغريداته الأكثر انتشارًا وصف الممثل الكوميدي ديف تشابيل بأنه سقراط العصر الحديث، وطلبت انتخابه من معجبيه عند التصويت لمنصب رئيس الولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

8. تيم كوك

عدد المتابعين: 13.5 مليون

صافي الثروة: ملياري دولار

يمتلك كوك عددًا من المتابعين أكثر مما لدى حساب شركة أبل بـ 7.5 مليون متابعًا. يقوم الرئيس التنفيذي لشركة أبل، الذي تقدر ثروته بـ 1.9 مليار دولار، بالتغريد حول المنتجات الجديدة ويظهر له لقاء مع موظفي أبل.

يشتهر كوك بالتغريد في الأشهر ذات الأثر التاريخي والعطلات المختلفة، مثل شهر التاريخ الأسود وشهر التراث الأميركي الآسيوي والمحيط الهادئ ورمضان. لكن تغريداته التي حظيت بأكبر قدر من الاهتمام من المتابعين تشمل مقابلة فريق عمل مسلسل Ted Lasso من AppleTV ومشاركة ذكريات المؤسس المشارك لأبل ستيف جوبز.

9. ريتشارد برانسون

عدد المتابعين: 12.6 مليون

صافي الثروة: 3.9 مليار دولار

يستخدم الملياردير البريطاني زعيم مجموعة Virgin Group، برانسون، منصة تويتر للترويج للعلامات التجارية من السفر الجوي إلى وسائل الإعلام إلى شركات اللياقة البدنية. لا يرتدع برانوسن عن التعليق على السياسة أيضًا، فقد دعم في الأسابيع الأخيرة سياسات السيطرة على الأسلحة ومشاركة الدعم للأشخاص النازحين في أوكرانيا. كما أنه يشارك بشكل دوري مشاهد المحيط في جزر فيرجن البريطانية.

10. مارك كوبان

عدد المتابعين: 8.7 مليون

صافي الثروة: 4.7 مليار دولار

يمتلئ الملف الشخصي لكوبان حاليًا بردود تشكره على صيدليته للبيع بالجملة على الإنترنت، شركة مارك كوبان كوست بلس للأدوية Mark Cuban Cost Plus Drug Company، والتي تساعد في توفير أدوية بتكلفة أقل.

أطلق كوبان الشركة في يناير بهدف توفير أكثر من 100 دواء بتكلفة أقل، بما في ذلك عقار اللوكيميا imatinib (الدواء المكافئ من Gleevec)، بسعر 14.40 دولارًا شهريًا في صيدليته مقابل سعر التجزئة البالغ 2,502.60 دولارًا.