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بالتزامن مع الانتخابات الاميركية.. ماسك يكشف انتماءه الحزبي

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 8 - نوفمبر - 2022 5:09 مساءً
إيلون ماسك

إيلون ماسك

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كشف الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، الثلاثاء، انتماءه الحزبي بالتزامن مع يوم انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، مؤكدا أنه كان يصوّت لصالح الحزب الديمقراطي حتى هذا العام.

وقال إيلون ماسك في تغريدة على حسابه بـ”تويتر” الذي يتابعه 115 مليون شخص: “لنكن واضحين، كانت انتمائي الحزبي تاريخيا مستقلا، مع سجل تصويت كان بأكمله لصالح الديمقراطيين حتى هذا العام”.

وأضاف أنه منفتح على فكرة التصويت للديمقراطيين في المستقبل.

وكان إيلون ماسك قد دعا عشية انتخابات التجديد النصفي إلى الناخبين في الولايات المتحدة لدعم المرشحين الجمهوريين.

وقال ماسك في تغريدة: “يعد تشارك السلطة من أسوأ التجاوزات التي يمكن أن تصدر عن الحزبين، لذا أوصي بالتصويت لكونغرس جمهوري، على اعتبار أن الرئيس ديموقراطي”.

وبعد استحواذه على منصة “تويتر” في نهاية أكتوبر الماضي، دخل ماسك في قلب السياسة الأميركية، ولقي انتقادات من جانب الديمقراطيين وعلى رأسهم الرئيس جو بايدن.

وقال بايدن: “ما يقلقنا الآن جميعا هو قيام إيلون ماسك بشراء أداة ترسل وتنشر الأكاذيب في أنحاء العالم، كيف نتوقع أن يتحلى الأطفال بالقدرة على إدراك المخاطر؟”.

وفي المقابل، بدا أن العلاقة جيدة بين الملياردير الأميركي والرئيس السابق، دونالد ترامب، وقال الأخير: “أنا أحب إيلون، لكني ما زلت على منصة تروث”، وخاصة بعد وعد الأخير بإعادة حساب ترامب بعد حظره.

    المصدر :
  • وكالات

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