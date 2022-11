بالتزامن مع الانتخابات الاميركية.. ماسك يكشف انتماءه الحزبي

كشف الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، الثلاثاء، انتماءه الحزبي بالتزامن مع يوم انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، مؤكدا أنه كان يصوّت لصالح الحزب الديمقراطي حتى هذا العام.

وقال إيلون ماسك في تغريدة على حسابه بـ”تويتر” الذي يتابعه 115 مليون شخص: “لنكن واضحين، كانت انتمائي الحزبي تاريخيا مستقلا، مع سجل تصويت كان بأكمله لصالح الديمقراطيين حتى هذا العام”.

وأضاف أنه منفتح على فكرة التصويت للديمقراطيين في المستقبل.

وكان إيلون ماسك قد دعا عشية انتخابات التجديد النصفي إلى الناخبين في الولايات المتحدة لدعم المرشحين الجمهوريين.

وقال ماسك في تغريدة: “يعد تشارك السلطة من أسوأ التجاوزات التي يمكن أن تصدر عن الحزبين، لذا أوصي بالتصويت لكونغرس جمهوري، على اعتبار أن الرئيس ديموقراطي”.

To be clear, my historical party affiliation has been Independent, with an actual voting history of entirely Democrat until this year

— Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2022