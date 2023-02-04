بالتعادل السلبي.. فولهام يحرج تشيلسي على أرضه

شارك إنزو فرنانديز صفقة تشيلسي القياسية مع فريقه الجديد للمرة الأولى في التعادل السلبي مع ضيفه فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة.

وقدم فرنانديز، الفائز بكأس العالم 2022 مع الأرجنتين والذي انضم لتشيلسي مقابل 107 مليون جنيه إسترليني (128.98 مليون دولار) من بنفيكا، بعض اللمسات السحرية والتمريرات الدقيقة بالإضافة إلى تدخلات في الوقت المناسب.

لكن معاناة فريقه مع اللمسة الأخيرة أمام المرمى تواصلت إذ كاد كاي هافرتس يهز الشباك في الشوط الأول من محاولة رائعة اصطدمت بالقائم.

وبهذا يرتقي فولهام، الذي سنحت له فرص لإحراج تشيلسي، إلى المركز السادس برصيد 32 نقطة من 22 مباراة بفارق ثلاثة مراكز أمام تشيلسي الذي يملك 30 نقطة من 21 مباراة.

يذكر أن نادي تشيلسي أنفق أكثر من نصف مليار يورو في فترة الانتقالات الشتوية، التي أغلقت ليلة الأربعاء الماضي، حيث أبرم “البلوز” 8 صفقات، بتعاقده مع كل من الأرجنتيني إنزو فرنانديز، الأوكراني ميخايلو مودريك، بنوا بادياشيلي، نوني مادويكي، أندريه سانتوس، ديفيد فوفانا، مالو جوستو، إضافة إلى البرتغالي جواو فيلكس المنضم للفريق اللندني على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد.