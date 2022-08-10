بالتفصيل.. أجور لاعبي برشلونة لموسم 2022-2023

على الرغم من الديون الضخمة التي تطارد برشلونة والتي وصلت إلى نحو 1.173 مليون يورو، إلا أن النادي الكتالوني أبرم عدة صفقات مميزة هذا الصيف.

وجلب البارسا نجوماً من شأنها أن تضيف الكثير للفريق، وعلى رأس هؤلاء النجمين البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونيخ، والبرازيلي رافينيا من ليدز يونايتد.

ومع هذه التعاقدات تترتب على النادي الإسباني حتمية دفع أجور ورواتب عالية للاعبيه السابقين والجدد.

فيما يلي استعراض لـ أجور لاعبي برشلونة موسم 2022-2023:

الهولندي فرينكي دي يونغ – 470,156 ألف جنيه استرليني أسبوعياً.

الإسباني سيرجيو بوسكيتس – 354,591 ألف جنيه استرليني أسبوعياً.

الإسباني جوردي آلبا – 335,733 ألف جنيه استرليني أسبوعياً.

البولندي روبرت ليفاندوفسكي – 302,208 ألف جنيه استرليني أسبوعياً.

البوسني ميراليم بيانيتش – 251,760 ألف جنيه استرليني أسبوعياً.

الإسباني آنسو فاتي – 224,842 ألف جنيه استرليني أسبوعياً.

الفرنسي عثمان ديمبيلي – 221,619 ألف جنيه استرليني أسبوعياً.

الإيفواري فرانك كيسي – 218,235 ألف جنيه استرليني أسبوعياً.

البرازيلي رافينيا – 201,472 ألف جنيه استرليني أسبوعياً.

الفرنسي جولز كوندي – 201,472 ألف جنيه أسبوعياً.

الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ – 184,710 ألف جنيه أسبوعياً.

الإسباني جيرارد بيكيه – 167,947 ألف جنيه استرليني أسبوعياً.

الدنماركي أندرياس كريستينسن – 167,947 ألف جنيه استرليني أسبوعياً.

الهولندي ممفيس ديباي – 167,947 ألف جنيه استرليني أسبوعياً.

الإسباني بيدري – 151,185 ألف جنيه استرليني أسبوعياً.

الألماني مارك أندريه تير شتيغين – 145,060 ألف جنيه استرليني أسبوعياً.

الأوروغوياني رونالد آراوخو – 112,824 ألف جنيه استرليني أسبوعياً.

الإسباني فيران توريس – 100,735 ألف جنيه استرليني أسبوعياً.

الفرنسي سامويل أومتيتي – 100,735 ألف جنيه استرليني أسبوعياً.

البرازيلي نيتو – 96,707 ألف جنيه استرليني أسبوعياً.