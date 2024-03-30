بالحسابات.. مركز الفلك الدولي يحدد أول أيام عيد الفطر

أعلن مركز الفلك الدولي الذي يتخذ من الإمارات مقرا له أن أول أيام عيد الفطر سيصادف الأربعاء 10 أبريل في أغلب الدول باعتماد رؤية الهلال.

وأوضح المركز على حسابه في موقع “إكس” أن الدول التي بدأت شهر رمضان الاثنين 11 مارس ستتحرى الهلال الاثنين 8 أبريل لكن رؤيته في “ذلك اليوم مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وبالتالي ستكمل هذه الدول عدة شهر رمضان ثلاثين يوما، ليكون يوم الأربعاء 10 إبريل عيد الفطر فيها”.

باعتماد رؤية الهلال: الأربعاء 10 نيسان/إبريل عيد الفطر السعيد بدأت بعض الدول شهر رمضان يوم الإثنين 11 آذار/مارس 2024م، وهذه الدول ستتحرى هلال العيد يوم الإثنين 08 نيسان/إبريل، في حين بدأت دول أخرى شهر رمضان يوم الثلاثاء 12 مارس، ومنها إندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وبنغلادش… pic.twitter.com/tuULaC78oF — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) March 28, 2024

وبدأت السعودية ومصر والإمارات وقطر، والكويت، واليمن، لبنان، وفلسطين، السودان، والعراق، وسوريا رمضان الاثنين.

أما الدول التي بدأت رمضان الثلاثاء 12 مارس، يقول المركز إنها ستتحرى الهلال الثلاثاء 9 أبريل وسيكون بالإمكان رؤيته بالعين المجردة بسهولة نسبيا من غرب آسيا، وشمال أفريقيا، ومعظم أوروبا ومعظم القارتين الأميركيتين، ومن المتوقع أن تعلن جل هذه الدول رؤيته ليكون العيد الأربعاء 10 أبريل.