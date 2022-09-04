بالصورة.. أمريكي يعثر على توأمه في حمام السباحة

عثر رجل أمريكي على شخص يشبهه تماما خلال تواجده في حمام سباحة، ليصاب بالدهشة من شدة الشبه الذي يجمعه بالشخص الغريب الذي كان بجانبه.

وتعرض الرجل الذي يدعى شون دوجلاس مكاردل لصدمة كبيره، من مدينة كينت بولاية أوهايو، عندما اصطدم بشخص غريب، يشبه توأمه المتطابق، في فندق Flamingo في مدينة نيفادا

وشارك شون وشبيهه ما حدث على موقع Reddit، حيث قال إن القصة بدأت عندما رأى مجموعة من الغرباء في الإشارة إليه والضحك عليه أثناء السباحة، ما جعله يتعجب من الأمر، وذلك بحسب ديلي ميل البريطانية.

وما جعل التطابق مثير للدهشة بالفعل، هو أن الشبيه كان يرتدي النظارات ذات الحواف القرنية التي كان يرتديها شون، وقبعة مماثلة.

ويقول شون “بدأت أشعر بعدم الأمان حيال ذلك، مثل أي شخص آخر، حتى لاحظت أن أصدقائه كانوا يفعلون نفس الشيء مع شخص آخر، ليكتشف أن هذا الشخص الآخر هو صورة طبق الأصل منه”.

وتابع قائلا: “لم أكن مقتنعًا حتى الآن، نحن بالتأكيد في محاكاة، اليوم سبحت أمام شبيهي في مسبح فلامنجو في لاس فيجاس”.