بالصورة: أول ظهور لشيرين بعد شهر من الاختفاء

تداول جمهور الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب أول صورة لها بعد شهر كامل من الاختفاء التام عن الأنظار، وظهرت شيرين داخل الاستديو لتسجيل أغنية جديدة علمًا وأن إدارة أعمالها أكدت سابقاً أن الفنانة عاكفة على الانتهاء من ألبومها الجديد ولن تظهر على جمهورها إلا بشكل يليق بمكانتها الفنية.

وأظهرت الصورة شيرين بنفس الوزن الزائد ووجه شاحب تبدو عليه علامات الإرهاق، وتم التقاطها داخل استديو التسجيل الموجود في منزلها، وسط إضاءة خافتة.

وسبق أن وضعت إدارة أعمال شيرين خطة صارمة، للتمهيد لعودتها إلى جمهورها بشكل “يليق بها”، بعدما تعرضت صورتها لاهتزاز شديد بسبب ظهور أزماتها الشخصية للعلن، وتقرر حجبها عن الظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع إسناد مهمة إدارة منصاتها لفريق محترف، على أن يتم بالتدريج طرح أعمالها الفنية، ثم تتوج الخطة بتقديم حفلة كبيرة داخل مصر.