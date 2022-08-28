الأحد 1 صفر 1444 ﻫ - 28 أغسطس 2022 |
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بالصورة: أول ملكة جمال تشارك بلا مكياج!

منذ 10 دقائق
تاج الملكة

تاج الملكة

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خلال الساعات الماضية، شغلت ميليسا رؤوف، الشابة البالغة من العمر 20 عاماً والمتأهلة للتصفيات النهائية لمسابقة ملكة جمال إنكلترا، وسائل التواصل الاجتماعي بعدما أصبحت أول متسابقة تخوض المنافسة بلا مساحيق تجميل، وذلك في تاريخ المسابقة الممتد لقرن من الزمن.

فقد تقدمت رؤوف وهي طالبة جامعية من جنوب لندن، إلى الأمام في نصف نهائي المسابقة، لتنافس في النهائيات في أكتوبر/تشرين الأول المقبل على التاج.

وأشارت إلى أن هذه التجربة تعني لها الكثير، موضحة أن أغلب الفتيات يضعن مساحيق التجميل لأنهن مضطرات، فأرادت هي كسر القاعدة، وذلك وفقاً لما قالته لصحيفة “إندبندنت” البريطانية.

كما تابعت أن المرء في حال كان سعيدا ببشرته، فلا يجب أن نُجبره على تغطية وجههه، قائلة: “عيوبنا تجعلنا ما نحن عليه وهذا ما يجعل كل فرد فريدا”.

إلى ذلك لفتت أنها لطالما استعانت بمساحيق التجميل في سن مبكرة إلا أنها قررت تجنب التقاليد في المسابقة، مشددة على أنها قبلت مؤخرا بأنها جميلة ولهذا قررت التنافس بدون مكياج.

يشار إلى أن رؤوف كانت نشرت قبل أشهر، صورة سيلفي على إنستغرام من جولة “الوجه المكشوف” من المسابقة، مؤكدة أنها لا تهاب الشوائب ولا العيوب.

وبحسب المنظمين، فإن رؤوف تخطط للذهاب دون مكياج مرة أخرى في النهائي الوطني في أكتوبر/تشرين الأول القادم.

أول ملكة جمال تشارك بلا "مكياج

أول ملكة جمال تشارك بلا “مكياج

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