بالصورة.. أيفون 14 لم يسلم حتى من سخرية ابنة ستيف جوبز

سخرت “إيف جوبز”، ابنة الشريك المؤسس لشركة أبل الأميركية من الإصدار الأخير لهواتف أيفون “أيفون ١٤”.

الشابة البالغة ٢٤ سنة نشرت على حسابها في إنستغرام صورة تسخر من أيفون ١٤ الذي أعلنت عنه الشركة في حدث “فار أوت” الأربعاء، بسبب تشابه الهاتف الجديد مع الهاتف الذكي السابق.

الصورة تٌظهر رجلًا يحمل قميصًا مطابقًا للقميص الذي يرتديه، مرفقةً بالكلام التالي: ” وأنا أقوم بتحديث هاتفي من أيفون ١٣ الى أيفون ١٤”، في دلالة الى ان الهاتف الجديد مطابق لأيفون ١٣.

“إيف” هي أصغر اولاد ستيف جوبز الأربعة، وهي راكبة خيل محترفة ومتخرجة من جامعة ستانفورد. وفي سيرة ذاتية لستيف جوبز، وصفها “والتر اساكسون” بأنها “مفرقعة نارية قوية الإرادة وفكاهية”. كما كتب أن ستيف جوبز قال مرة إنه يتوقع أن تدير شركة أبل يومًا ما أو أن تصبح رئيسة أميركا.

وكان “روب اندرلي” وهو محلل تكنولوجي قد انتقد شركة أبل في الذكرى العاشرة لوفاة ستيف جوبز قائلًا: ” أبل خسرت القدرة على ابتكار منتجات يمكنها أن تحدث ثورة في السوق”، معتبرًا أنها أصبحث شركة تركّز على الأرباح المالية فقط و “تحلب” مستخدميها الأوفياء.