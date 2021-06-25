بالصورة - إطلالة خاطفة لسيرين عبد النور بالشعر القصير

نشرت النجمة سيرين عبد النور صورتين جديدتين عبر “إنستغرام” لفتت فيها أنظار محبيها خصوصاً بشعرها القصير الذي يليق لها كثيراً وتعتمده منذ فترة. وأرفقت صورتيها بتعليق قالت فيه: “اقتنعت اخيراً بان لا حاجة لي لعتاب احد فالجميع بعقول ويدركون ما يفعلون ابتسم فقط”.

يذكر ان مسلسل “دور العمر” وهو من بطولة سيرين سيُعرض قريباً على منصة “شاهد”، وهو من تأليف ناصر فقيه، وإخراج سعيد الماروق، ويشاركها في بطولة العمل الفنان اللبناني عادل كرم.

وسينتظر الجمهور الغموض والحركة والحب والجنون والخيانة من خلال المشاهد التي عُرضت في الإعلانات الترويجية ضمن حبكة درامية مثيرة وتشويقية جدا، وبدت سيرين في أحد المشاهد بـ”لوك” مختلف، وبشعر لونه أشقر لم نعتد عليه من قبل، كما بدت في حوض الاستحمام المليء بالدم.