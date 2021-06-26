بالصورة - إطلالة ناعمة لفاليري أبو شقرا

في كل إطلالاتها، تعتمد ملكة جمال لبنان السابقة والممثلة اللبنانية فاليري أبو شقرا إطلالات ناعمة من دون “makeup” وعفوية في الوقت نفسه ما يعطيها رونقاً مختلفاً.

ونشرت مؤخراً صورة عبر صفحتها الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعين ظهرت فيها على شرفة منزل قديم بإطلالة كاجوال أنيقة تناسب الحمل، عبارة عن فستان قصير بنقشة النمر وشورت صيفي ضيق، مع صندل باللون البني.

واكتفت فاليري بالتعليق برموز وجوه ضاحكة، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع عفويتها وطبيعتها، وتمنّوا لها السلامة بعد وضعها مولودها، مثنيين على جرأتها في الظهور من دون ماكياج.

يذكر أن فاليري احتفلت بزواجها في الصيف الماضي، من رجل الأعمال اللبناني زياد عمار، وأُقيم الحفل في الصرح البطريركي في بكركي في لبنان، خلال شهر آب/أغسطس من العام الماضي.

وكانت قد كشفت فاليري عن حملها بمقطع فيديو طريف، نشرته على صفحتها الخاصة، ظهرت فيه بفستان أسود ضيّق أبرز رشاقتها، لتستدير فيظهر بطنها المنتفخ بسبب الحمل.