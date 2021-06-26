الأربعاء 21 ذو الحجة 1443 ﻫ - 20 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالصورة - إطلالة ناعمة لفاليري أبو شقرا

26 - يونيو - 2021
فاليري أبو شقرا

فاليري أبو شقرا

A A A
طباعة المقال

في كل إطلالاتها، تعتمد ملكة جمال لبنان السابقة والممثلة اللبنانية فاليري أبو شقرا إطلالات ناعمة من دون “makeup” وعفوية في الوقت نفسه ما يعطيها رونقاً مختلفاً.

ونشرت مؤخراً صورة عبر صفحتها الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعين ظهرت فيها على شرفة منزل قديم بإطلالة كاجوال أنيقة تناسب الحمل، عبارة عن فستان قصير بنقشة النمر وشورت صيفي ضيق، مع صندل باللون البني.

واكتفت فاليري بالتعليق برموز وجوه ضاحكة، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع عفويتها وطبيعتها، وتمنّوا لها السلامة بعد وضعها مولودها، مثنيين على جرأتها في الظهور من دون ماكياج.

يذكر أن فاليري احتفلت بزواجها في الصيف الماضي، من رجل الأعمال اللبناني زياد عمار، وأُقيم الحفل في الصرح البطريركي في بكركي في لبنان، خلال شهر آب/أغسطس من العام الماضي.

وكانت قد كشفت فاليري عن حملها بمقطع فيديو طريف، نشرته على صفحتها الخاصة، ظهرت فيه بفستان أسود ضيّق أبرز رشاقتها، لتستدير فيظهر بطنها المنتفخ بسبب الحمل.

 

    المزيد من منوعات

    ليفاندوفسكي
    مفاجأة في عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة.. شرط جزائي خيالي
    شيماء جمال
    كلمة السر "كوباية شاي".. تفاصيل مثيرة في قضية مقتل شيماء جمال
    الأمن الأردني
    جريمة تهز الأردن... مصرع امرأة حامل بشهرها الثامن بـ20 طعنة في صدرها!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الأمين العام السابق لـ "حزب الله" الشيخ صبحي الطفيلي
    صبحي الطفيلي: "حزب الله" كذاب وميشال عون عميل إيراني
    السفير العراقي
    بعد صوره مع مسلحين.. الخارجية العراقية تقيل السفير العراقي في لبنان
    الدولار
    ارتفاع جديد لدولار السوق السوداء... فكم بلغ؟