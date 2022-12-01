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بالصورة: إليكم الظهور الأول لنادين نسيب نجيم عقب إعلان خطوبتها

منذ 44 دقيقة
نادين نسيب نجيم

نادين نسيب نجيم

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ضجت مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية بصورة تجمع الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم بالفنانة اللبنانية مايا دياب اثناء لقائهما في الطائرة المتوجهة الى السعودية.

الصورة كانت نشرتها مايا عبر خاصية القصص المصورة على صفحتها الخاصة عبر انستغرام، وكتبت عليها: “مع الرائعة من الداخل والخارج نادين نسيب نجيم”.

يذكر أنه انتشرت فيديوهات لنادين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ترقص برفقة رجل في ملهى ليلي، وأعربت نجيم، عن غضبها، مما اعتبرته “انتهاكاً صارخاً لخصوصيتها”.

فقد اعتبرت انتشار صورها وفيديوهاتها بهذه الطريقة تدخلاً مباشراً بحياتها الخاصة، وهو ما دفعها لنشر المقطع عبر حسابها في إنستغرام معلنة خطوبتها.

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