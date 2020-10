بالصورة – ابنة نادين نسيب نجيم تجرّب “muse”… هل تشبه والدتها؟

View this post on Instagram

اسم الله اسم الله اسم الصليب عليها بنتي كمان اتصورت بالفلتر 😂😂😂 my daughter Heaven also tried my muse filter Yo2borneh she looks amazing 😭😭❤️❤️❤️❤️ #Heavennadine #musebynadine #filters #instagram