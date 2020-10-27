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بالصورة – ابنة نادين نسيب نجيم تجرّب “muse”… هل تشبه والدتها؟

منذ 33 دقيقة
نادين نسيب نجيم

نادين نسيب نجيم

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شغلت ابنة نادين نسيب نجيم “هافن” مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت نادين صورة لها بالفيلتر الجديد التي أطلقته منذ أيام “muse”.

ولاقت الصورة إعجاب الكثيرين إذ تبدو “هافن” نسخة عن والدتها الجميلة.

وعلّقت نجيم على الصورة قائلة: ” اسم الله اسم الله اسم الصليب عليها بنتي كمان اتصورت بالفلتر my daughter Heaven also tried my muse filter Yo2borneh she looks amazing #Heavennadine #musebynadine #filters #instagram
يذكر أن نجيم أطلقت فلتر جديد يخفي آثار التشو البسيطة التي أصابت وجهها.

 

 

وأعلنت نجيم عن إطلاق فلتر جديد يحمل اسمها عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” ونشرت نادين فيديو عبر حسابها أظهرت فيه بعض مميزات الفلتر.

وقالت: “حرقوصة صغيرة بعرف انه حابين تشوفوا النتيجة بس حبيت تشوفوا شوي من فلتر الجديد يلي رح ينزل بكرا … شكراً كتير كتير لرودي وايلي على جهدكم صرلنا شهرين منشتغل على هل فلتر ليكون كامل بأدق التفاصيل و بيلبق لكل إمرأة و اكيد كرمالي انا تماشوف جروحاتي وحس انه وجهي في نضارة والبشرة نقية والعيون فين لمعة بكرا رح خبركم اكتر عن الفلتر والخيارات يلي موجودة فيه بحبكم كتير”.

ونال هذا الفيلتر إعجاب متابعيها إذ نشروا صورهم بالفيلتر.

وبحسب نجيم، فرغم أن الفلاتر التي استخدمتها جميلة، إلا أنها كانت تفقدها ملامحها وتبدو أنها لا تشبه نفسها، لذلك قررت إيجاد فيلتر الخاص بها، مع الحفاظ على ملامح تتميز بها كالشامة والعينين.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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