بالصورة.. احدث ظهور للفنانة بوسي وشقيقتها نورا

نشرت الفنانة مى نور الشريف، صورة جديدة تجمعها بوالدتها النجمة بوسى وخالتها النجمة نورا، وشقيقتها مى، وذلك عبر حسابها الرسمى بموقع “إنستغرام”.

وظهرت مى نور الشريف، فى الصورة وسط أجواء عائلية خلال قضاء عطلتهم الصيفية من أمام أحد الشواطئ الساحلية، وعلقت عليها قائلة: “اللهم ديم نعمتك علينا.. ربنا يديمكوا نعمة ورحمة ليا.. الحمد لله”.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة بوسي، مسلسل “البرنسيسة بيسة” والذى عرض فى رمضان 2019، وهو من بطولة مى عزالدين، أمير المصرى، محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، إخراج أكرم فريد.

وكانت تصدرت الفنانة مي نور الشريف الترند مؤخراً، بعد ان انتشر مقطع فيديو لها من حفل زفاف الفنانة دنيا عبد العزيز وهي ترقص مع أحد الأشخاص بطريقة مثيرة ما دفع الجمهور لسؤال عن هذا الشخص.

وظهرت مي نور الشريف في الفيديو وهي ترتدي فستاناً باللون الأصفر وترقص على أنغام أغنية قمرين للهضبة عمرو دياب.

وعلق الجمهور قائلاً: “هو مين اللي بيرقص معاها دا ومالها مي مكنتش كده إيه اللي حصلها”، في حين انتقد البعض إطلالتها واعتبروها غير معتادة منها وجريئة أكثر من اللازم.