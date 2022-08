بالصورة.. اكتشاف خواتم ذهبية مدفونة مع امرأة منذ 6500 عام

أكتشف علماء آثار في رومانيا مجموعة غير عادية من خواتم الذهب، تتدلى من رأس امرأة داخل قبرعمره أكثر من 6500 عام، وتعود المقبرة إلى العصر النحاسي، حيث عثر داخلها على 169 خاتما من الذهب، و800 حبة عظمية، وسوارا نحاسيا مزخرفا حلزونيا، وفق فريق البحث الروماني.

