الأثنين 2 صفر 1444 ﻫ - 29 أغسطس 2022 |
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بالصورة.. اكتشاف خواتم ذهبية مدفونة مع امرأة منذ 6500 عام

منذ 6 دقائق
صورة خواتم (تعبيرية)

صورة خواتم (تعبيرية)

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أكتشف علماء آثار في رومانيا مجموعة غير عادية من خواتم الذهب، تتدلى من رأس امرأة داخل قبرعمره أكثر من 6500 عام، وتعود المقبرة إلى العصر النحاسي، حيث عثر داخلها على 169 خاتما من الذهب، و800 حبة عظمية، وسوارا نحاسيا مزخرفا حلزونيا، وفق فريق البحث الروماني.

ويرجح العلماء أن المرأة تعود إلى نخبة المجتمع نظرا لكمية الذهب المدفونة معها وحالة جثتها التي تشير إلى أنها كانت طويلة وتتغذى جيدا، وأن الحالة الجيدة لأسنانها قدمت المزيد من الأدلة على أنها تتمتع بوضع مادي مريح.

ووصف الباحثون هذا الاكتشاف بالاستثنائي معتبرين أن “مثل هذا الكنز لم يعد موجودًا في وسط وشرق أوروبا”.

ويسعى الباحثون إلى معرفة المزيد عن هذه المرأة المدفونة مع كنوزها، لتحديد الثقافة التي تنتمي إليها، وما إذا كانت الحلقات مصنوعة من ذهب أرخبيل ترانسيلفانيا.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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