بالصورة.. اكتشاف خواتم ذهبية مدفونة مع امرأة منذ 6500 عام

أكتشف علماء آثار في رومانيا مجموعة غير عادية من خواتم الذهب، تتدلى من رأس امرأة داخل قبرعمره أكثر من 6500 عام، وتعود المقبرة إلى العصر النحاسي، حيث عثر داخلها على 169 خاتما من الذهب، و800 حبة عظمية، وسوارا نحاسيا مزخرفا حلزونيا، وفق فريق البحث الروماني.

Business Insider – Trove of ancient gold rings buried with 'extremely rich' woman who lived 6,500 years ago discovered in Romania https://t.co/eriU2f5uPh pic.twitter.com/fp30MxnOAR — Jason S ♋ 🇺🇸 (@theluckyman) August 28, 2022

ويرجح العلماء أن المرأة تعود إلى نخبة المجتمع نظرا لكمية الذهب المدفونة معها وحالة جثتها التي تشير إلى أنها كانت طويلة وتتغذى جيدا، وأن الحالة الجيدة لأسنانها قدمت المزيد من الأدلة على أنها تتمتع بوضع مادي مريح.

ووصف الباحثون هذا الاكتشاف بالاستثنائي معتبرين أن “مثل هذا الكنز لم يعد موجودًا في وسط وشرق أوروبا”.

ويسعى الباحثون إلى معرفة المزيد عن هذه المرأة المدفونة مع كنوزها، لتحديد الثقافة التي تنتمي إليها، وما إذا كانت الحلقات مصنوعة من ذهب أرخبيل ترانسيلفانيا.