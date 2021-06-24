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بالصورة - السيدة فيروز في أول إطلالة لها منذ لقائها ماكرون

24 - يونيو - 2021
فيروز

السيدة فيروز

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نشرت ابنة السيدة فيروز ريما الرحباني صورة مع والدتها “سيلفي” عبر “فيسبوك” كاتبة: “سيلفي والماضي خلفي”. يذكر أن هذه الصورة هي الإطلالة الأولى للسيدة فيروز بعد اللقاء التاريخي الذي جمعها بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

والتقى ماكرون خلال زيارته الثانية بعد تفجير مرفأ بيروت في سبتمبر السيدة فيروز في منزلها بالرابية واستمر اللقاء ساعة وربع الساعة، منحها خلاله وسام جوقة الشرف الفرنسي وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا، وأهدته هي بدورها لوحة فنية.

ووصف ماكرون فيروز بعد لقائه بها بأنها “جميلة وقوية للغاية”. ولدى مغادرته، سئل عن أغنيته المفضلة لفيروز، أجاب بأنها “لبيروت” التي ترددت صداها مؤخرا في المحطات المحلية والعالمية وترافقت مع صور لانفجار مرفأ بيروت الدامي وتبعاته.

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