بالصورة.. الظهور الأول لرونالدو عقب وفاة ابنه

ظهر النجم كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد، للمرة الأولى عقب أيام من إعلان وفاة طفله.

ونشرت صحيفة “ذا صن”، صورة رونالدو في سيارته أثناء الوصول لمقر تدريبات الشياطين الحمر، للمشاركة في مران الفريق.

وأعلن رونالدو، وفاة نجله أثناء عملية ولادته، الإثنين الماضي، كما أعلن في الوقت ذاته، ميلاد توأمة نجله المتوفى.

ونشر رونالدو عبر حساباته، بيانًا موقع منه ومن جورجينا، قال فيه “من المحزن أن نعلن أن نجلنا الرضيع قد توفى، فقط ميلاد نجلتنا يمنحنا القوة لنعيش تلك اللحظة ببعض الأمل والفرحة”.

وأضاف “نود أن نشكر الأطباء والممرضين لرعايتهم ودعمهم لنا”.

وتابع “نحن محطمون بسبب تلك الخسارة، نسأل الجميع الحفاظ على خصوصيتنا في الوقت الراهن”.

وأتم “فتانا الصغير، ستكون ملاكنا.. سنحبك دائمًا”.

وغاب رونالدو عن خسارة يونايتد برباعية نظيفة أمام ليفربول، أمس الثلاثاء، على ملعب أنفيلد، في اللقاء المؤجل من الجولة 30 للبريميرليج.