بالصورة.. الظهور الاول لبنات الفنانة جنات

نشر زوج الفنانة المغربية جنات صورة لهما من منزلهما برفقة بناته، وذلك عبر صفحته الرسمية على “انستغرام”.

وكتب زوج الفنانة جنات :”كل عيد جواز وانتى طيبة وفي سعادة يا أم البنات.. الزوجة الصالحة الطيبة رزق كبير”.

هذا وقد كشفت الفنانة جنات سبب ابتعادها عن الوسط الفني لأكثر من عامين.

وقالت جنات خلال لقائها مع برنامج ET بالعربي: “ابتعدت الفترة الماضية لأسباب شخصية بجانب انتشار فيروس كورونا، كما أن توزيع الأغاني لم يعد بنفس القوة ولن أطرح ألبوم كامل مرة أخرى”.

وأعلنت استعدادها لطرح عدد من الأغاني بشكل سينجل وقررت أن تقدم أغنيات منفردة كل شهرين أو ثلاثة حتى لا تغيب عن جمهورها طويلا.

كما أحيت مؤخرا حفلا في مكتبة الإسكندرية وأمتعت جمهورها بمجموعة من أجمل أغانيها الجديد منها والقديم.

يذكر أن آخر أعمال جنات تقديمها لتتر مسلسل “شارع 9” فقدمت أغنية “القلب مات” التي تم تخصيصها لتتر بداية المسلسل وأغنية “أهي مراحل” التي كتبت لتتر نهاية المسلسل.

يشار إلى أن آخر ألبومات جنات حمل اسم “أنا في انتظارك” من إنتاج روتانا، وضم 11 أغنية.