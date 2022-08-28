الأحد 1 صفر 1444 ﻫ - 28 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالصورة.. الظهور الاول لبنات الفنانة جنات

منذ 42 دقيقة
الفنانة جنات

الفنانة جنات

A A A
طباعة المقال

نشر زوج الفنانة المغربية جنات صورة لهما من منزلهما برفقة بناته، وذلك عبر صفحته الرسمية على “انستغرام”.

وكتب زوج الفنانة جنات :”كل عيد جواز وانتى طيبة وفي سعادة يا أم البنات.. الزوجة الصالحة الطيبة رزق كبير”.

الفنانة جنات مع بناتها وزوجها

الفنانة جنات مع بناتها وزوجها

هذا وقد كشفت الفنانة جنات سبب ابتعادها عن الوسط الفني لأكثر من عامين.

وقالت جنات خلال لقائها مع برنامج ET بالعربي: “ابتعدت الفترة الماضية لأسباب شخصية بجانب انتشار فيروس كورونا، كما أن توزيع الأغاني لم يعد بنفس القوة ولن أطرح ألبوم كامل مرة أخرى”.

وأعلنت استعدادها لطرح عدد من الأغاني بشكل سينجل وقررت أن تقدم أغنيات منفردة كل شهرين أو ثلاثة حتى لا تغيب عن جمهورها طويلا.

كما أحيت مؤخرا حفلا في مكتبة الإسكندرية وأمتعت جمهورها بمجموعة من أجمل أغانيها الجديد منها والقديم.

يذكر أن آخر أعمال جنات تقديمها لتتر مسلسل “شارع 9” فقدمت أغنية “القلب مات” التي تم تخصيصها لتتر بداية المسلسل وأغنية “أهي مراحل” التي كتبت لتتر نهاية المسلسل.

يشار إلى أن آخر ألبومات جنات حمل اسم “أنا في انتظارك” من إنتاج روتانا، وضم 11 أغنية.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

المزيد من منوعات

الفنان شريف منير وزوجته لورا
طليقة شريف منير توجه رسالة الى منتقديها
هاني شاكر
هاني شاكر: في ناس صوتها مش حلو ومصممة تغني
شيرين عبد الوهاب
مؤلف أغنية شيرين عبد الوهاب الجديدة يحسم جدل ملكيتها

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

جورج الراسي
الطب الشرعي يكشف ملابسات وفاة جورج الراسي
العاصمة الليبية طرابلس تشهد اشتباكات بين مجموعات مسلحة
اشتباكات طرابلس الدامية.. ارتفاع حصيلة الضحايا في العاصمة الليبية إلى 23 قتيلا و140 جريحا
جورج الراسي
بالصور والفيديو: حادث مأساوي يودي بحياة الفنان جورج الراسي