بالصورة.. العثور على بقايا امرأة "مصاصة دماء"

تمكن مجموعة من علماء الآثار في بولندا، من العثور على بقايا “امرأة- مصاصة دماء” مع منجل حول عنقها وقفل على إصبع قدمها.

وأكد العلماء أنهم خلال الحفر في المقبرة القديمة لقرية “Pien” بالقرب من مدينة تورون الواقعة شمال البلاد، عثروا على رفات امرأة تعود للقرن السابع عشر وعنقها مثبت في الأرض بواسطة منجل وفي إصبع قدمها قفل، وذلك وفقاً لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأوضح العلماء أن الناس كانوا يعتقدون حينها أن هذه المرأة “مصاصة دماء” لذلك دفنت بهذه الطريقة لكي لا تقوم من بين الأموات وتخرج من قبرها.

وقال البروفيسور داريوش بولينسكي من جامعة نيقولا كوبرنيك: “كان المنجل يوضع حول الرقبة بطريقة تقطع رأس المتوفي إذا حاول النهوض”، فضلاً عن القفل في أصبع القدم، وهذا يعني أنه يستحيل عودته إلى عالم الأحياء.

ولاحظ الباحثون أن هذه المرأة كانت ترتدي قبعة حريرية على رأسها، ما يشير إلى مكانتها الاجتماعية العالية.