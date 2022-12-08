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بالصور.. اليسا تتألق على المسرح الروماني في الدوحة

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 8 - ديسمبر - 2022 1:59 مساءً
الفنانة اللبنانية اليسا

الفنانة اللبنانية اليسا

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جمعت فعاليات كتارا المصاحبة لمونديال قطر الفنانين إليسا وآدم على المسرح الروماني في الدوحة.

وفي تفاصيل حفلة إليسا، صعدت إليسا إلى المسرح الروماني بفستانٍ باللون الأزرق الملكي، وبدت كأنها أميرة من أميرات ديزني، وفق ما شبّهها عدد كبير من محبّيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقدمت أجمل أغنياتها الرومانسية والفرحة.

وتميّز المسرح الروماني بروعة التصميم، فاستُخدمت فيه التقنيات والمؤثرات البصرية، وغنّت إليسا وسط تفاعل الجمهور مع أغنية “أنا وبس” التي بدأت فيها حفلتها.

وإلى جانب الجمهور الذي تفاعل على المسرح الروماني في كتارا، تفاعل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مع إليسا أيضًا، فشارك أحد المغردين صور لها من الحفلة وأشاد بجمالها، كاتبًا: “أبدًا ما في كلام يوصف جمالك وكلك على بعضك! أنت حاجة نازلة من السماء حتى شوفو لابسة أزرق”.

وبالـ”فراشة” وصفتها إحدى المغردات، وعبّرت أخرى عن محبتها لإليسا وكتبت: “لو تعرفي أحبك كثيرًا يا إليسا، نورتِ المسرح كالعادة بطلتك الساحرة”.

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