بالصورة: بعد قتل الشاب الأردني حمزة.. موجة غضب كبيرة ومطالب بالقصاص!

بعد أسبوعين من الاعتداء عليه من قبل شخصين في البادية الوسطى، توفي الشاب الأردني حمزة الجحاوشة البالغ من العمر 22 عاما، متأثرا بجراحه، الأمر الذي أثار غضبا واسعا في البلاد.

وروى غالب الجحاوشة، عم الشاب المغدور، تفاصيل ما حدث مع ابن شقيقه قائلا: “إن شابين دخلا منزل حمزة قبل أن يقدم لهما وجبة طعام، ومن ثم اقتادوه إلى منطقة مجهولة وعملا على تقييده والاعتداء عليه بأداة حادة وماسورة حديدية”.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على الجناة خلال وقت قياسي، بعد تواريهم عن الأنظار، وبوشرت على الفور التحقيقات بالقضية.

توفي الشاب حمزة مطلق الجحاوشة "22 عام"

وقصته، قبل 12 يوم كرّم ضيوفه الاثنين وهم من خارج البادية الوسطى، وبعد أن تناولوا الطعام قاموا بغدره وهو أعزل وأخذه لمنطقة مجهولة وربطه وضربه براسه عدّة ضربات وطعنه والتمثيل بجثته، ورموه قرب بيته الذي اكرمهم به#الإعدام_لقاتلي_حمزة_الجحاوشة. pic.twitter.com/eOQVS0musg — عمر الدهامشة (@Omar_Dhamsha) January 23, 2021

وطالب عم المغدور بتنفيذ حكم الإعدام بحق الجناة، مؤكدا ثقته بالقضاء الأردني العادل.

وأثارت جريمة قتل حمزة الجحاوشة غضبا واسعا في الأردن. ودشن ناشطون هاشتاغ #الإعدام_لقاتلي_حمزة_الجحاوشة، طالبوا خلاله القضاء بالضرب بيد من حديد على ظاهرة “الزعرنة” التي تؤرق الأردنيين، وذلك بحسب “الرؤيا”.