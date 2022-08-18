بالصورة.. بعد 5 سنوات اخراج وردة بلاستيكية من حنجرة طفل

في واقعة غريبة من نوعها صدمت عائلة أسترالية عندما علمت أن سبب معاناة ابنها البالغ من العمر ثماني سنوات من مشاكل التنفس طيلة الأعوام الخمسة الماضية، هو وردة بلاستيكية عالقة في حلقه.

وحسبما ذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية انه عانى الطفل مارلي إنجاكوفيتش الذي يبلغ من العمر الآن 8 أعوام، من السعال خلال السنوات الماضية، حتى أصبح وضعه حرجاً للغاية، وواجه صعوبات في التنفس، وهذا ما دفع والديه لاتخاذ خطوات سريعة ونقله للمستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة.

وقال جاي والد الطفل، إنه اعتاد أن يلعب الكثير من الرياضة وكرة القدم وكرة السلة، لذا فإن حالته لم تكن سيئة، إلا أنه مؤخراً عانى من سعال مستمر، وصعوبات في التنفس وبلع الطعام.

وأضاف جاي بعد أن ساءت حالة مارلي، قررنا إجراء فحوصات لطفلنا، وخضع للتصوير بالأشعة السينية التي أظهرت وجود شيء ما في المريء والقصبة الهوائية.

وعلى الفور قام الأطباء بإجراء جراحة له أخرجوا خلالها وردة بلاستيكية من مجرى الهواء لديه.

وأوضح والدا الطفل، بأنهما لا يعلمان بدقة المدة التي ظلت فيها الوردة البلاستيكية في مجرى الهواء لطفلهما، لكنهما قالا إنه بدأ يعاني من مشكلات بسيطة في التنفس منذ لا يقل عم خمس سنوات.