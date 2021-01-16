بالصورة: بيع مفتاح زنزانة نابليون... وهذا سعره

أعلنت دار مزادات “سوذبيز” بيع مفتاح الزنزانة التي توفي فيها نابليون بونابرت في منفاه بجزيرة سانت هيلينا عام 1815، مقابل 81900 جنيه إسترليني (92 ألف يورو).

وشارك 11 شخصا في المزاد على هذه القطعة المعدنية التي يبلغ طولها 13 سنتيمترا والتي بيعت بسعر يفوق بـ16 مرة تقديرها الأولي الذي كان يتراوح بين 3000 و5000 جنيه إسترليني (5500 يورو).

وعثر على المفتاح “في مظروف كان في صندوق منزل اسكتلندي”، على ما أوضح ديفيد ماكدونالد المتخصص في الأثاث البريطاني في “سوذبيز” قبل عملية البيع.

وأضاف أن “الأسرة التي كانت تملكه، علمت أن المفتاح كان موجودا في مكان ما، لكنه كان مخفيا”.

Cette extraordinaire relique de la chambre de #Napoléon à Sainte-Hélène est l'un des lots phares de notre vente Royal & Noble. Suivez le lien pour en savoir plus, ou pour explorer le catalogue complet de la vente>> https://t.co/tC67ttusb3 pic.twitter.com/VglUyWZ9Hg — Sotheby's France (@SothebysFr) January 12, 2021

وجلب جندي يدعى تشارلز ريتشارد فوكس كان في جزيرة سانت هيلينا بعد وفاة الإمبراطور الفرنسي عام 1821، المفتاح إلى اسكتلندا ليقدمه لوالدته التي كانت “من أشد المعجبين” بالحاكم السابق، لدرجة أنها أرسلت له حلويات وكتبا أثناء أسره.

وعثر أحفادها في النهاية على المفتاح وقرروا بيعه في المزاد.

وقال ماكدونالد: “غالبا ما نرى متعلقات مرتبطة بنابليون، كلوحات أو قطع أثاث من أحد منازله الرائعة، لكن ثمة شيء قوي جدا في ما يخص هذا المفتاح خصوصا إنه يأتي من المكان الذي سجن فيه ومن الزنزانة التي توفي فيها”.

وكان فوكس قد سحب المفتاح بنفسه من قفله خلال زيارة للمكان بعد وفاة نابليون، وفق ما أوضح في مذكرة مؤرخة في 6 سبتمبر 1922 بيعت مع المفتاح، وذلك بحسب أ ف ب.