الأحد 12 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 6 نوفمبر 2022 |
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بالصورة: تمثال "مرعب" للاعب شهير يثير جدلاً

منذ ساعة واحدة
المهاجم السنغالي ساديو ماني

المهاجم السنغالي ساديو ماني

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لم تجد مدينة بامبالي جنوب السنغال طريقة لرد الجميل لابنها اللاعب البار نجم كرة القدم ساديو ماني، بعدما تبرع بأكثر من 680 ألف ‏دولار لإنشاء مستشفى في بامبالي العام الماضي، وبما يزيد على 300 ألف دولار لبناء مدرسة لأبناء البلدة النائية، فضلا عن ‏مساعدات أخرى، إلا بنصب تمثال له في مسقط رأسه‎.‎

إلا أن الأمور لم تسر على ما يرام، فبعد ساعات فقط من انتشار صور التمثال، انشغلت وسائل التواصل الاجتماعي بانتقادات، ‏وأضحت الهدية مثار سخرية‎.‎

واعتبرت التعليقات المسيئة أن ملامح اللاعب الشهير كانت مخيفة في تمثاله وذهبت أخرى للقول إنها “مرعبة”، في حين أكدت أخرى ‏أنها لا تشبهه أبداً‎.‎

وظهر اللاعب في التمثال حينما كان يحتفل خلال كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي توج بها “أسود التيرانغا”، وهو من تصميم فنان ‏محلي‎.‎

يشار إلى أن صور التمثال كانت ملأت صفحات التواصل، لتقابلها حملة سخرية وتنمر لا توصف، رافقتها تعليقات ناقدة تشدد على ‏ضرورة إجراء تعديلات لتغيير الشكل‎.‎

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