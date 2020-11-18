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بالصورة: تمثال يثير الرعب على شاطئ في فلوريدا… جثة مقطوعة الرأس!

منذ 4 ساعات
شاطئ

شاطئ

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اعلنت منظمة بيئية غير ربحية في فلوريدا إن متطوعة كانت تمشي على الشاطئ اكتشفت وجود جسم غريب اعتقدت بداية أنه جسم بشري، ليتبين بعدها أن الأمر أبسط من ذلك.

وفي التفاصيل، فقد لفتت منظمة Ocean Hour، وهي منظمة غير ربحية في فلوريدا تنظم فعاليات تنظيف الشواطئ، الى أن متطوعة تدعى كاثلين كانت تمشي على الشاطئ على الجانب الساحلي من Perdido Key عندما عثرت على جسم بدا في البداية أنه جثة بشرية مقطوعة الرأس.

تمثال يثير الرعب

تمثال يثير الرعب

وأوضحت المنظمة أن شاهد عيان أخر اتصل بخدمات الطوارئ، إلا أن كاثلين ألقت نظرة فاحصة على الجسم، واكتشفت أن الشكل المغطى بالرنقيل، أي المحار الذي يعيش في المياه المالحة، هو عبارة عن تمثال يستخدم لعرض الأزياء في المتاجر، قضى على ما يبدو وقتًا طويلاً في الماء قبل الوصول الى الشاطئ.

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