الجمعة 2 ذو الحجة 1443 ﻫ - 1 يوليو 2022 |
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بالصورة: ثعبان نادر برأسين

منذ 32 دقيقة
ثعبان

ثعبان

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صُدم خبير أفاعي في جنوب إفريقيا عندما استدعي للإمساك بثعبان، حيث تفاجأ بكونها نوعا نادرا برأسين.

وبعد وصوله إلى الحديقة التي تتواجد الأفعى فيها، صدم صائد الثعابين نيك إيفانز بأفعى نادرة تعرف باسم “البني آكل البيض”، كانت تتحرك في المكان.

ووفق إيفانز فإن هذا النوع من الأفاعي رغم شكله الغريب والمرعب، إلا أنه غير مؤذ وليس ساما، حسبما أوردت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

وأضاف: “لم يكن هناك داع للخوف من الأفعى لأنها تخاف الإنسان، ولا تتسبب بإيذائه، حيث لا تبادر في أغلب الأحيان بالهجوم”.

واعتبر إيفانز نفسه محظوظا في الإمساك بهذا النوع النادر من الأفاعي التي يبلغ طولها 30 سنتيمترا، مشيرا إلى أنها تعاني من مشكلة وجود رأسين، إذ أنها قد تتحرك في اتجاهين متعاكسين قبل أن تعود صوب اتجاه واحد.

ثعبان نادر برأسين

ثعبان نادر برأسين

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