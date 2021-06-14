بالصورة - جبل شيخ الجبل بإطلالة جديدة: "جَبَلِك مضيّع غريمو يا أمي"

نشر النجم السوري تيم حسن، بطل مسلسل “الهيبة”، صورة عبر “إنستغرام” التقطها على شكل “سيلفي” في كواليس التصوير.

وشوّق حسن جمهوره للجزء الجديد من العمل باللقطة المرفقة. وأطلّ بشخصية “جبل شيخ الجبل”، ولفت أنظار المتابعين بإطلالة مختلفة عن تلك التي ظهر بها في الجزء الرابع “الهيبة الرد”، إذ قصّ شعره وخفّف لحيته.

كما أثار حيرة المتابعين بالتعليق الذي أرفقه بصورته من الكواليس وهو عبارة عن رسالة إلى والدته في المسلسل والتي تجسّد دورها الممثلة السورية القديرة منى واصف، وكتب فيها: “جَبَلِك مضيّع غريمو يا أمي”، من دون أن يكشف المزيد من التفاصيل.

وإشارة الى أن الممثل السوري عبد المنعم عمايري سياشرك في الجزء الأخير كبطل مضادّ لـ”جبل” مع الممثلة اللبنانية الشابة إيمي صيّاح التي من المتوقّع أن تطلّ الى جانب حسن عبر قصة حب.

يذكر أنه يتمّ حالياً تصوير الجزء الخامس والأخير من مسلسل “الهيبة” والذي كان انطلق بداية شهر أيار الماضي.