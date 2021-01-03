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بالصورة: “جريمة كورونا” في مصر… قتل زوجته ووقف يدخن سيجارة!

منذ 39 دقيقة
الشرطة المصرية

الشرطة المصرية

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نشر موقع “اليوم السابع” المصري، أول صورة للمدرس الذي قتل زوجته وهي تعمل مدرسة أيضا في إحدى مدارس منطقة بولاق الدكرور، إثر خلافات أسرية سببها جائحة كورونا.

وكانت التحريات الأولية، أشارت إلى نشوب خلافات أسرية بين الزوجين، بسبب فقد الرجل عمله بدولة عربية كمدرس، نتيجة الاستغناء عنه بسبب أزمة فيروس كورونا، ومروره بضائقة مالية، ما أدى إلى وقوع مشادة كلامية بينهما، تبع بعدها الرجل زوجته إلى المدرسة حيث تعمل وقتلها.

القاتل

القاتل

ويبدو الرجل في الصورة واقفا إلى جوار جثة زوجته، التي قتلها بسلاح أبيض، وهو يدخن سيجارة بأعصاب باردة.

وقال شهود عيان أنه تعقب زوجته عقب خروجها من المدرسة، وانهال عليها بالطعنات باستخدام سكين كانت بحوزته فأرداها قتيلة، إلا أنه لم يهرب عقب تنفيذ جريمته، بل ظل بجوار جثة زوجته وأشعل سيجارة لتدخينها إلى حين وصول رجال الشرطة الذين قبضوا عليه.

 

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