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بالصورة – حبيبة وائل الكفوري.. “الملك بدو ملكة”

24 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 24 - يونيو - 2021 12:48 صباحًا
وائل كفوري

وائل كفوري

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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان اللبناني وائل الكفوري مع حبيبته التي لم يعرف إسمها. وعلّق على الصورة الشاعر اللبناني حبيب بو أنطون كاتباً:

“يا قمر ضوي الفلك
ب رأي العلم الفلكي
المملكة بدها ملك
والملك بدو ملكة”.

وأحيا الكفوري حفلا غنائيا ضخما ضمن فاعليات موسم الرياض الذي تنظمه هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وغنى وائل الكفوري عدد من أغانيه القديمة والجديدة التي تفاعل معها الجمهور ومنها “كلنا مننجر”، “لو حبنا غلطة”، “يا هوى روح وقوله”.

جدير بالذكر أن آخر أعمال وائل الكفوري أغنية “كلنا مننجر” وهي تتر مسلسل “داون تاون” والأغنية من كلمات علي المولى، ألحان رامي شلهوب وجمال ياسين، وبطولة كارمن لبس، ستيفاني صليبا، أمل بوشوشة ومن إخراج زهير قنوع.

وائل كفوري وحبيبته

وائل كفوري وحبيبته

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