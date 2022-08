بالصورة: حقنة تجميل تحول وجه سيدة بريطانية إلى "رجل فيل"

ذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، ان سيدة تدعى سارة جيبسون تبلغ من العمر 46 عاما، حجزت حصة علاج تجميلي بقيمة 400 جنيه إسترليني في صالون لتصفيف الشعر، وبمجرد حقنها بالعلاج تحول وجهها ليشبه “رجل الفيل” وحتى أنها كانت تخشى أن تموت.

وقالت سارة إنها تركت بفك منتفخ بشدة وكتل تحت جلدها، وأضافت “في مرحلة ما اعتقدت بصدق أنني سأموت لأنني شعرت بالمرض لأنني أبدو مثل رجل الفيل”.

وتابعت: “لم أفعل أي شيء من هذا القبيل سابقا، ولم أكن على علم بأي آثار”.

