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بالصورة.. حلا شيحا تفاجئ جمهورها وترتدي الحجاب مجدداً

منذ 42 دقيقة
الفنانة حلا شيحة وزوجها معز مسعود

الفنانة حلا شيحة وزوجها معز مسعود

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تصدرت الفنانة حلا شيحة، مواقع التواصل الاجتماعي بحيث صدمت جمهورها بارتداء الحجاب بشكل كامل، على عكس صورها القديمة التي نشرتها عبر حسابها على موقع انستغرام.

ونشرت “حلا” صورة لها مرتدية فيها الحجاب بشكل كامل، موجهة نصيحة لجمهورها قائلة: “كل واحدة فينا جواها اكيد صوت بيتكلم معاها او هي دايمًا بتسمعه، أو بيفضل دايمًا معاها.. انا الصوت ده بسمعه دايمًا بيقولي انتي ممكن تبقى أحسن في كل حاجه، ياترى أنت إيه أعلى صوت جواكي؟”.

وحرصت الفنانة حلا شيحة على تعزية الإعلامية فاتن موسى، بعد أن أعلنت الأخيرة عن رحيل شقيقها، عبر حسابها على “إنستغرام”.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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