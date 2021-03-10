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بالصورة: رجل يشتري طبقاً من سوق للسلع المستعملة ويتفاجأ بأنه أثري!

10 - مارس - 2021
سوق للسلع الرخيصة والمستعملة في اميركا

سوق للسلع الرخيصة والمستعملة في اميركا

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ابتسم القدر لرجل أمريكي من كونيتيكت، بعدما اشترى وعاء خزفيا من سوق للسلع الرخيصة والمستعملة.

ليتبين أن القطعة الخزفية تعود للقرن الخامس عشر.

وشاءت الصدف بأن يرسل الرجل صورة عن الوعاء لدار مزادات سوثبيز، حيث قام خبراء المزاد بدراستها ومعرفة فترة صنعها.

ووفقا للخبراء، يوجد ستة أطباق منها، وهي من فترة حكم الإمبراطور، تشو دي، في الصين، بحسب ما نقل موقع insider.

وستعرض القطعة في 17 آذار للبيع، على أن يبدأ سعرها بنحو 300 إلى 500 ألف دولار.

يذكر بأنه، في وقت سابق، عثر على لوحة للفنان دالي، في أحد المتاجر، الأمر الذي أثار انتباه موظفة في المتجر، فعرضتها على المزاد لتقييم سعرها، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

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