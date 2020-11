بالصورة: رصد “ثعبان غامض” في ولاية أمريكية

تفاجأ أحد سكان فيرجينيا بـ”ثعبان” غريب، رأسه على شكل نصف قمر، يتحرك في المنطقة، فسارع واتصل بالخط الساخن لدارة الحياة البرية، حيث فتح تحقيق بالواقعة.

وكتبت الإدارة في بيان: “نحدد آلاف الثعابين كل عام، لكن المشكلة هي أننا لم نشهد شيئا كهذا من قبل ولسنا متأكدين مما إذا كان غريبا عن الطبيعة. ووُصف بأن طوله يبلغ زهاء 10-12 بوصة”.

Mystery snake spotted in Virginia is identified as hammerhead flatworm that is 'essentially immortal' https://t.co/wMJkBkp3qu

— Daily Mail US (@DailyMail) November 7, 2020