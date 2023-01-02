بالصورة.. رونالدو في الرياض استعدادًا لبدء مشواره مع "‎النصر"

وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، استعدادًا لبدء مشواره مع نادي ‎النصر.

يشار إلى أن نادي النصر، قد أعلن نفاد جميع تذاكر حفل تقديم رونالدو في الرياض المقرر الساعة السادسة مساء الثلاثاء، في ملعب مرسول بارك في الرياض، وأن هناك 120 ألفًا على لائحة الانتظار يجهدون للحصول على بطاقة، علمًا أن هذه الأعداد من الذين لم يحالفهم الحظ بنيل تذكرة دخول تتضاعف بشكل كبير.

هذا ولا يزال خبر انضمام كريستيانو رونالدو، إلى نادي النصر السعودي، يشكل حدثًا مهمًا بالنسبة لعشاق كرة القدم.

فيما كان كريستيانو قد نشر فيديو عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي وهو في طريقه إلى العاصمة الرياض للانضمام إلى الفريق.

إذ وجه الأسطورة البرتغالية رسالة إلى جماهير النصر، وهو في الطائرة الخاصة المتجهة إلى العاصمة السعودية الرياض، قائلًا: أراكم قريبًا.

يأتي ذلك بعد أن أعلن النصر، يوم الاثنين 2\1\2023، عن إقامة حفل لاستقبال كريستيانو رونالدو، مساء الثلاثاء 3\1\2023 في الساعة السابعة بتوقيت السعودية.

إذ تعاقد النصر رسميًا مع المهاجم البالغ من العمر “37 عامًا” حتى 2025.