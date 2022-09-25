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بالصورة.. رونالدو يتعرّض لإصابة بالغة في الوجه

منذ 44 دقيقة
كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو

موقع kooora
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تعرّض البرتغالي “كريستيانو رونالدو”، نجم وقائد منتخب البرتغال، لإصابة قوية في الوجه خلال مباراة التشيك، التي جرت السبت 25 أيلول، في الجولة الخامسة لمرحلة المجموعات بدوري الأمم الأوروبية، وانتهت بفوز البحارة (4-0).

وسقط رونالدو أرضا، والدماء تنهال من وجهه، بعدما أصيب على مستوى الأنف، في الدقيقة (14)، بعد التحام قوي مع توماس فاسليش حارس التشيك.

وقرّر رونالدو، استكمال المباراة بشكل طبيعي، ورفض الخروج بعد وضع ضمادة على أنفه لإيقاف النزيف، علمًا بأنه خاض المباراة كاملة حتى نهايتها لكنه لم يستطع التسجيل.

وسجّل أهداف المنتخب البرتغالي، ديوجو دالوت، هدفين في الدقيقتين (33، 52)، وبرونو فيرنانديز في الدقيقة (45)، وديوغو غوتا في الدقيقة (82).

ويخوض رونالدو موسمه الثاني مع مانشستر يونايتد، بعدما انضم إليه في الموسم الماضي، قادمًا من يوفنتوس.

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