بالصورة: زفاف ابنة ترامب تيفاني لرجل أعمال لبناني

احتفل الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بزواج ابنته، تيفاني (29 عاما)، لرجل أعمال، السبت 12/11/2022 في حفل حضره جميع أفراد العائلة في مارا لاغو، بولاية فلوريدا.

والملفت أن حفل الزفاف كان من تصميم وإشراف اللبناني طوني بريس.

ووفق مجلة “بيبول”، فإن العريس، مايكل بولس، هو رجل أعمال لبناني أميركي (25 عاما)، ينحدر من عائلة لبنانية ثرية لديها استثمارات في نيجيريا، حيث كان قد تقدم لخطبة تيفاني أثناء وجود ترامب في البيت الأبيض قبل نحو عامين، وأهداها خاتما للزفاف قيمته 1.2 مليون دولار.

وتيفاني هي ابنة ترامب، من زوجته الممثلة مارلا مابلز، التي تزوجها خلال السنوات 1993-1999. وتيفاني هي الأخت غير الشقيقة لإيفانكا، ودونالد جونيور، وإريك وبارون.

وأعلنت عائلة ترامب زواج تيفاني، قبل أيام من إعلان ترامب ترشحه للانتخابات الرئاسية في 2024، الثلاثاء المقبل.

وأشار تقرير “بيبول” إلى أن جميع أفراد عائلة ترامب حضروا الزفاف.

وقالت والدتها مابلز للمجلة إن “حفل الزفاف كان لبنانيا وأميركيا”، وتابعت أن تيفاني ارتدت ثوبا صممه إيلي صعب.

Tiffany Trump Marries Michael Boulos at Mar-a-Lago as Her Dad Donald Trump Prepares to Announce 2024 Run https://t.co/jdYJs8FOpc

— People (@people) November 12, 2022