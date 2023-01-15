بالصورة.. زوجة ميسي تدعم شاكيرا بـ "رموز ناريّة"

بطريقة غير مباشرة، أبدت زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أنتونيلا، انحيازها للمطربة الكولومبية الشهيرة شاكيرا، بعد انفصالها عن لاعب كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه.

فبعد أن صدرت شاكيرا أغنية جديدة الخميس الماضي، هاجمت من خلالها بيكيه وحبيبته الجديدة كلارا شيا، تفاعلت زوجة ميسي مع الأغنية حيث تركت تعليقًا برموز تعبيريّة ناريّة أسفل فيديو الأغنية على “إنستغرام”، وهو التعليق الذي نال حتى الآن أكثر من 154 ألف إعجاب، بينما شاهد الأغنية أكثر من 90 مليون شخص بعد يومين فقط من طرحها على “موقع “يوتيوب”.

كانت شاكيرا وبيكيه انفصلا العام الماضي بعد ارتباط دام نحو 12 عامًا وأنجبا طفلين، وذلك بعدما اكتشفت المغنية أن مدافع برشلونة السابق كان يخونها مع فتاة تبلغ من العمر 23 عامًا، تدعى كارلا شيا.