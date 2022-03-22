بالصورة: "سحر وريم في دبي"

نشرت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة صورة جديدة جمعتها بالممثلة اللبنانية ماغي بو غصن على صفحتها الخاصة عبر موقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت دانييلا وماغي بصورة ساحرة في أحد الأماكن، بدبي ما أثار إعجاب عدد كبير من المتابعين، الذين تركوا الكثير من التعليقات المحبة الداعمة، وأرفقت دانييلا الصورة بتعليق كتبت فيه: “سحر وريم في دبي”.

الجدير ذكره أن ماغي بو غصن كانت قد نشرت مقطع فيديو جمعها مع طاقم عمل مسلسل “للموت” إحتفالاً بإنتهاء التصوير. وظهرت ماغي إلى جانب الممثلين دانييلا رحمة، كارمن لبس، وسام صباغ، ريان الحركة، أحمد الزين وآخرين من أبطال العمل.

وعلقت ماغي بو غصن على الفيديو قائلةً: “ألف مبروك للجميع فرداً فرداً.. والله يعطينا على قد تعب الكل”.

مسلسل للموت 2 من إخراج فيليب أسمر وكتابة ندين جابر وبطولة ماغي بو غصن، دانييلا رحمة، محمد الأحمد، باسم مغنية، كارول عبود، بديع أبو شقرا، وسام صباغ، فادي أبي سمرا، كميل سلامة، دوجا حجازي، رندة كعدي، أحمد الزين، نقولا دانييل، تالين أبو رجيلي، ختام اللحام، منير شليطا، وبمشاركة كارمن لبس، علي سكر، ليليان نمري، علي منيمنة.