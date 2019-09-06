بالصورة: سلمى حايك تحتفل بذكرى ميلادها بالـ53 عاماً بالـ “بيكيني”!

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احتفلت النجمة المكسيكية العالمية سلمى حايك، بذكرى ميلادها الـ53، ونشرت صورة لها بالـ”بيكيني” الازرق.

وأوضحت أنها تزداد جمالا كلما تقدمت في العمر، ولكن هناك شيئاً واحداً يزعجها من ذلك، وهو ضعف نظرها، لأنها لم تعد تستطيع القراءة من دون الاعتماد على النظارات وهذا أمر محزن بالنسبة لها.

نجمة هوليوود التي ولدت في المكسيك في العام 1966 هي ابنة رجل أعمال مكسيكي من أصل لبناني يدعى سامي حايك وأم مكسيكية من أصل أسباني تدعى ديانا خيمينيز.

بدأت حياتها الفنية في الإعلانات التلفزيونية بالمكسيك قبل انتقالها الى لوس انجلوس وظهورها كممثلة في فيلم (Desperado) عام 1995 .

أولى خطوات نجوميتها في هوليوود كانت عبر نجاحها بتأدية دور جريء في فيلم (From Dusk Till Dawn) .

اختيرت سلمى في استفتاء مجلة بيبول الأمريكية كواحدة من أجمل خمسين شخص في العالم عام 1996.

لُقبت ب”قنبلة هوليوود” بسبب جرأة أدوارها ونالت جائزة الأوسكار وجائزة الغولدن غلوب عن فئة أفضل ممثلة رئيسية عام 2003 عن فيلم فريدا وأفضل ممثلة في أمريكا الجنوبية.

تزوجت صديقها رجل الأعمال الفرنسي فرانسوا أونري بينو وأنجبت منه طفلة واحدة تدعى فالنتينا قبل أن ينفصلا .

وبحسب موقع ويكيبيديا فإن سلمى حايك (Salma Hayek) ممثلة مكسيكية أمريكية.

ولدت في 2 سبتمبر عام 1966 في المكسيك وهي ابنة رجل أعمال مكسيكي من أصل لبناني سامي الحايك وأم مكسيكية من أصل أسباني ديانا خيمينيز.

بدأت حياتها الفنية بالعمل في الإعلانات التلفزيونية بالمكسيك وبعد أن حققت بعض النجاح انتقلت إلى لوس أنجلوس وبعد أن عملت بأدوار صغيرة في أفلام مختلفة.

بدأت سلمى تظهر كممثلة جيدة بعد دورها في فيلم (Desperado) عام 1995.

وتعدّ سلمى هي أول ممثلة مكسيكية تصبح نجمة من نجوم هوليود بعد دورها الجريء في فيلم (From Dusk Till Dawn).