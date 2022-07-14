الخميس 15 ذو الحجة 1443 ﻫ - 14 يوليو 2022 |
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بالصورة: شائعة الحمل تطارد شيرين عبد الوهاب

منذ دقيقة واحدة
شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

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في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الإجتماعي، انتشرت صورة جديدة للنجمة المصرية شيرين عبد الوهاب مؤخراً برفقة السيناريست والمؤلف تامر حبيب حيث كانا في إحدى المناسبات الاجتماعية التي جمعتها مع بعض أصدقائهما.

وأثارت الصورة حالة من الجدل على السوشيل ميديا، إذ رافقتها الكثير من التعليقات التي تشير إلى حمل شيرين عبد الوهاب وزيادة وزنها.

ورغم أن شيرين عبد الوهاب كانت قد نفت منذ فترة أنباء حملها من طليقها الفنان المصري حسام حبيب، إلا إن البعض ما زال يصر على نشر هذه الشائعة مع كل ظهور جديد لها.

وكانت شيرين قد حسَمت الجدل حول عودتها لطليقها حسام حبيب في تعليق منها لأحد المتابعين الذي سألها وقتها “انتي حقيقي رجعتي لحسام؟” لترد: “أساس الجواز والطلاق الإشهار، لو كنت رجعت كنت هقول”.

على الصعيد الفني، كانت شيرين عبد الوهاب قد كشفت عن استعدادها لطرح أغنية جديدة بالتعاون مع الفنان تامر عاشور، وذلك بردّها على أسئلة محبيها عبر حسابها في موقع “إنستغرام”، حيث أَجَابت على سُؤال أَحد مُتَابِعيها عن تَقديمها أغنية حزينة، وقالت: “في واحدة هتخلص عليك خالص ألحان تامر عاشور”.

فيما أَعَاد تامر عاشور نَشر ما قالته شيرين، وعلق قائلاً: “القاضية إن شاء الله”.

الأغنية التي تجمع شيرين عبد الوهاب وتامر عاشور من كلمات الشاعر أحمد المالكي، وهي في مراحل التسجيل والميكساج، وستصدر قريباً.

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

 

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