الأربعاء 19 محرم 1444 ﻫ - 17 أغسطس 2022 |
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بالصورة.. شيرين بوزن زائد مع مدير اعمالها: اجدع راجل فى مصر

منذ 4 دقائق
شيرين

شيرين

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نشرت النجمة شيرين عبد الوهاب صورة جديدة فى آخر ظهور لها مع مدير أعمالها “ميمى”، وعلقت عليها: أجدع راجل فى مصر.

وفى سياق متصل تستعد النجمة شيرين عبد الوهاب، لإطلاق أحدث أغنياتها التى تحمل اسم “المترو” والتى سيتم طرحها على موقع “يوتيوب”، ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى، ونشر الشاعر أمير طعيمة البوستر التشويقى للأغنية.

وتحيى النجمة شيرين عبد الوهاب، حفلا غنائيا، فى تونس، يوم 20 أغسطس الجارى ضمن فعاليات مهرجان قرطاج، ومن المقرر أن تقدم شيرين بالحفل باقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

ومن المقرر أن تطرح النجمة شيرين عبد الوهاب، أغنية جديدة أيضا بعنوان “عودتنى الدنيا” بالتعاون مع النجم تامر عاشور (ملحن الأغنية) والمقرر طرحها خلال الأيام المقبلة

“عودتنى الدنيا” من كلمات أحمد المالكى وألحان تامر عاشور وتوزيع نابلسى، وتنتمى للأغانى الدرامية التى تميزت فيها شيرين عبد الوهاب وتامر عاشور.

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