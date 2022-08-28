بالصورة.. شيرين عبد الوهاب تزور سميرة سعيد

حرصت النجمة شيرين عبد الوهاب، علي زيارة الديفا سميرة سعيد في منزلها، وذلك بصحبة الموزع الكبير طارق مدكور، وكشفت سميرة سعيد عن صور زيارة شيرين لها، ونشرت الديفا الصور من خلال حسابها علي إنستجرام، حيث كتبت، “حبيبتي شيرين.. إنبسطت بزيارتك انتِ وصديقي طارق مدكور.. وإنبسطت أكتر إني شفتك منطلقة وسعيدة.. وإن شاء الله تكملي مشوارك بنجاح أكبر..دمتِ لي صديقة مخلصة ومحبة”.

وتصادف أثناء زيارة شيرين عبد الوهاب للديفا سميرة سعيد، وجود مها يسري زوجة الفنان الراحل إبراهيم يسري وأبنتها المطربة الشابة هنا والمخرج اللبناني نضال هانى، ويبدو أن زيارة شيرين خاصة مع الموزع طارق مدكور بما سيكون ورائها تعاون بين الثنائي والذي سبق وابديا ترحيبهما للفكرة وهو ما ستجيب عنه الأيام القليلة المقبلة.

وكانت طرحت الديفا سميرة سعيد أغنيتها الجديدة “كرباج” على يوتيوب، وهى الأغنية السابعة من بين أغنيات ألبومها الجديد “إنسان آلى”.، وأغنية “كرباج” من كلمات وألحان عزيز الشافعى، فى ثانى تعاون بينهما بعد أغنية “الساعة اتنين بالليل”، وتوزيع طارق مدكور، وهذا التعاون بينهما للمرة الثانية بعد غياب 20 عاما من تعاونهما سويا فى أغنية “يوم ورا يوم”.

وأغنية “كرباج” تعتبر السابعة من ألبومها “إنسان آلي” الذي تطرح منه أغنية كل فترة، وكانت طرحت الديفا سميرة سعيد، أغنيتها المغربية “يلا روح”، وهى الأغنية المغربية التي تعود بها لجمهورها بالمغرب بعد غياب لفترة طويلة عن آخر أغنية مغربية طرحتها، الأغنية من كلمات محمد المرضي، حكيم بو عامر وألحان مهدي بوعامر، عادل الخياط، حكيم بو عامر وتوزيع مهدي بوعامر، عادل الخياط ورؤية فنية نضال هاني وميكس وماستر ستيف.