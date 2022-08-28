بالصورة.. صفية العمري وبوسي شلبي في منزل الرئيس ميقاتي

حلت الفنانة صفية العمري، والإعلامية بوسي شلبي، ضيفتان على رئيس وزراء دولة لبنان نجيب ميقاتي وحرمه السيدة مي، وذلك ضمن زيارة وفد مصري للبنان.

ونشرت بوسي شلبي صورًا تجمعها برئيس وزراء دولة لبنان، عبر حسابها على «انستغرام»، وعلقت قائلةً: “زيارة وفد سفينة المحبة والسلام لدولة الرئيس نجيب ميقاتي وعقيلته السيدة مي”.

كما أجرت بوسي شلبي زيارة إلى مزار سيدة حريصا في لبنان عقب الجلسة مع رئيس وزراء لبنان، ونشرت مقطع فيديو للمكان، عبر «انستغرام»، وقالت خلال الفيديو: “كل اللي بيجي لبنان لازم يطلع لحريصا ويزورها وطول ما العدراء حاضنه لبنان مش هتشوف أي شر، وزي ما شايفين الأسر والمسلمين والمسيحيين بيجوا هنا”.

يعد تكريم صفية العمري من ملتقى القاهرة للسينما والدراما في مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، هو آخر ظهور لـ صفية العمري، في شهر فبراير الماضي.

وشهدت احتفالية التكريم عرض فيلم تسجيلي يرصد أهم المحطات في مسيرتها الفنية، مع فقرة فنية للفنون الشعبية لأميرة الشافعي، بالإضافة إلى توجيه الدعوة للعديد من الفنانين الذين تعاونت معهم صفية، منهم: المخرجة إيناس الدغيدي والمخرج عمر عبد العزيز والفنان خالد النبوي ولبلبة وهنا شيحة وصابرين.