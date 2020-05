بالصورة – طارق سويد يكشف سراً عن ميشيل حجل تزامناً مع انتهاء مسلسله “بالقلب”

View this post on Instagram

لما شوف انو رسالتي وصلت لكل شخص خسر حدا بحبو، عم طير من الفرح… و بكل صراحة الليلة فكرت بميشال حجل هي عم تنعرض الحلقة لأنو بعرف انو حتى هي و كتير موجوعة، طلبت التبرع بأعضائها السالمين، و لقيت عيلتا عاملينلا هالصورة هلق… ميشال 💓 @hajalmichele ❤️ #بالقلب