بالصورة – طارق سويد يكشف سراً عن ميشيل حجل تزامناً مع انتهاء مسلسله “بالقلب”

كشف الممثل اللبناني طارق سويد في منشور عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي تزامناً مع عرض الحلقة الأخيرة من مسلسله “بالقلب” أمس، بأن وصيفة ملكة جمال لبنان الراحلة ميشيل حجل التي توفيت بعد معركة مع مرض السرطان تبرعت بأعضائها السليمة لتنقذ حياة أخرى.

ونشر صورة للراحلة حجل قام ذووها بتصميمها لها وقد وضعوا صورتها في خلفية قلب أحمر ينبض كدليل عن تبرعها بقلبها قبل وفاتها.

وكتب سويد، “لما شوف انو رسالتي وصلت لكل شخص خسر حدا بحبو، عم طير من الفرح… وبكل صراحة الليلة فكرت بميشال حجل هي عم تنعرض الحلقة لأنو بعرف انو حتى هي وكتير موجوعة، طلبت التبرع بأعضائها السالمين، ولقيت عيلتا عاملينلا هالصورة هلق… ميشال”.

إشارة إلى أن الوصيفة الثالثة لملكة جمال لبنان 2016 ميشيل حجل كانت رحلت عن عالمنا بعد صراع طويل مع مرض سرطان الغدد الليمفاوية الذي انتصرت عليه مرتين، الا انه كان أقوى منها في المرة الثانية وتغلب عليها في حزيران من العام الفائت.