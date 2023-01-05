بالصورة: طوني بارود يغادر لبنان نهائياً... وكلمات مؤثرة من ابنته

نشر الإعلامي طوني بارود صورة له على حسابه الخاصّ عبر تطبيق الصّور “إنستغرام”، وظهر بارود في مطار رفيق الحريري الدولي، قبل انتقاله إلى الإمارات العربية المتّحدة لبدء مشروع عملٍ جديدٍ هناك.

وبدا طوني في الصّورة التي انتشرت على مواقع التّواصل الاجتماعيّ متأثراً لمُغادرته لبنان.

وانهالت تعليقات المتابعين الّذين أسفوا لترك بارود بلده، مُتمنّين له التوفيق في مشواره الجديد.

وكان لافتاً تعليق ابنة طوني “ديا ماريا” على الصّورة بكلماتٍ مؤثرة، فكتبت: “إنّه الوداع الأصعب. لم أكن أريد أن يحصل هذا الأمر ولكنّني أعرف أنّ هذا القرار هو الأفضل بالنّسبة إليك، رحلة آمنة والدي. أتمنّى لك النجاح وأتمنّى أن أراك قريباً. أحبّك وسأشتاق إليك كثيراً”.