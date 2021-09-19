بالصورة: عضلات محمد صلاح تثير الجدل.. حقيقة أم فوتوشوب

أثار نجم ليفربول المصري محمد صلاح جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نجح في جذب انتباه جماهير الساحرة المستديرة، بعد تسجيله هدف فريقه الثاني في شباك كريستال بالاس، أمس السبت.

وأفادت بوابة الأهرام، صباح اليوم الأحد، بأن محمد صلاح خلع قميصه احتفالا بتسجيله الهدف، في وقت رصدت عدسات الكاميرات عضلتين على جانبي صدر صلاح، تشبهان أجنحة الطيور، وهو مشهد ليس مألوفا أو معتادا بالنسبة للاعبي كرة القدم، ما أثار الحيرة بين متابعي مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت البوابة أنه رغم تشكيك البعض في صحة الصورة، في إشارة إلى أنها معدلة من خلال برنامج “فوتوشوب”، فإن الصور حقيقية، وتم التقاطها في ملعب أنفيلد، مساء أمس السبت، خلال لقاء ليفربول وكريستال بالاس.

وتعرف عضلة اللاعب المصري، محمد صلاح، غير المألوفة، والتي ظهرت في الصورة علميا باسم “Serratus anterior muscle”، أو “العضلة المنشارية الأمامية”، وهي عضلة تصل عظام الكتف بالضلوع الثمانية العليا، وتكمن وظيفتها في مد الكتف إلى الأمام حول القفص الصدري للإنسان.

ويشار إلى أن التطور البدني لمحمد صلاح ظهر، بشكل واضح، في الصور التي تم التقاطها من ملعب أنفيلد، فور خلعه القميص بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه، ليفربول، ضد كريستال بالاس، إذ من المعروف أن تلك العضلة المنشارية تحتاج حتى تصل إلى هذه الدرجة إلى تمارين شاقة لكل من الكتف والصدر والبطن، وهو ما يلزم تضمين رفع أوزان فوق الرأس مع إدارة الذراعين للأعلى.

ويذكر أن هذا الهدف لصلاح قد مكَّنه من تصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بعدما رفع رصيد أهدافه إلى 4 في هذا الموسم، ويتصدر بها قائمة الهدافين.

ويتساوى صلاح بعد إحرازه الهدف الرابع مع ميشيل أنطونيو، لاعب فريق ويستهام، وبرونو فرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد، وذلك بعد انتهاء مواجهات الجولة الـ 5 لـ “البريميرليغ”.

وتذكر الأرقام الخاصة بصلاح أنه نجح في صناعة 36 هدفا، خلال 150 مباراة بقميص النادي الإنجليزي، ليفربول.